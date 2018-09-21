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На Алтае врачи нанесли серьезную травму ребенку во время операции

В больнице Усть-Канского района Республики Алтай семилетнему мальчику во время операции травмировали мочевой пузырь с открытой раной в брюшную полость. После лечения ребенку возможно установят инвалидность. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Хирургия. Операция. Инструменты.
Хирургия. Операция. Инструменты.
CC0

По данным следствия, ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы 25 июля 2018 года. На следующий день ему провели операцию под общим наркозом по удалению паховой грыжи. Травмы, полученные в ходе операции, повлекли тяжкий вред здоровью мальчика.

Уже назначили комиссионную судебную медицинскую экспертизу. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ведется расследование.

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