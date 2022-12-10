На Алтае школьницы подожгли гвоздики от Вечного огня

Как рассказали в ведомстве, девочки решили погреть у Вечного огня. Одна из них заметила цветы и решила поджечь, а подруга предложила снять это на видео.
Школьницы опубликовали кадры в одном из мессенджеров.
После проверки детей с их законными представителями вызвали в отделение. Девочки признались, что просто хотели снять «шутливое видео».
С детьми и их родителями провели профилактические беседы. Также полицейские составили административные материалы ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Ранее стало известно, что подростка будут судить за гибель ребенка в ДТП с мотоциклом на Алтае.
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