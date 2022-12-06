Подростка будут судить за гибель ребенка в ДТП с мотоциклом на Алтае

17-летнего подростка обвиняют в гибели девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, трагедия произошла 6 октября 2022 года. 17-летний парень был за рулем мотоцикла «Урал», а в люльке сидел девятилетний мальчик.

Во время поездки у транспорта отказали тормоза, он опрокинулся. У ребенка не было шлема, он погиб на месте.

Во время следствия обвиняемый признал вину в случившемся.

По информации прокуратуры, подростку грозит наказание от 2,5 до 10 лет лишения свободы.

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