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Происшествия

На Алтае СК начинает проверку нападения злой собаки на трехлетнего ребенка

Следственный комитет России по Алтайскому краю начинает проверку сообщения в СМИ. где говорилось о жестоком нападении собаки на трехлетнюю девочку. Инцидент накануне произошел в Бийске, пострадавшая была доставлена в больницу с укусами лица.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

«Следователям предстоит установить обстоятельства, при которых ребенок получил травмы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Ранее бийские СМИ сообщили, что в одну из многоэтажек девочка вместе со старшим братом и дядей пришли в гости к знакомым. Собаку хозяева сначала заперли на балконе, но потом запустили в квартиру. Девочка подошла к животному, возможно, поиграть, но собака укусила ее за лицо.

По словам соседки, которую на помощь позвал старший брат девочки, в это время женщина и двое мужчин распивали спиртное. Им не было дела до ребенка, который от боли «корчился на полу».

Укус пришелся на левую сторону лица, верхнюю губу и область челюсти, все было в крови, рассказывает женщина. Она на руках вынесла ребенка из квартиры, но этому попытался препятствовать ее дядя.

Тогда на помощь пришли другие соседи. Они вызвали скорую помощь и полицию, девочку доставили в ЦГБ Бийска, оказали помощь. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

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