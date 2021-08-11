На Алтае спасатель в последний момент схватил за ногу летящую с обрыва девушку

Евгений Смага, более 20 лет работающий в МЧС, спас девушку, которая уже полетела с обрыва над Катунью. Мужчина чудом успел ухватить ее за ногу.

Спасатель оказался рядом, когда во время фотосессии у памятника Рериху около Тавдинских пещер с подругой девушка внезапно оступилась.

«Дальше все как в замедленном — слышу крик, оборачиваюсь — та, что прислонялась к перилам, падает за них уже вниз головой по очень короткому и крутому берегу (на фото поснимал с разных ракурсов, после). Не знаю как, но, бросившись за ней (метра два, наверное, было между нами), успеваю схватить ее за ногу, уже за перилами, практически на краю», — цитирует спасателя пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Как оказалось, ограждение было поломано, на соседних участках тоже, кое-где видны следы ремонта.

«Не знаю, друзья, кто хозяин всего этого, и кого упомянуть, но, думаю, стоит обратить на это внимание», — заключил Евгений Смага.

Ранее в окрестностях поселка Промышленного Бийского района спасатели нашли в лесу заблудившуюся 48-летнюю женщину.