В Республике Алтай спасатели сняли со скалы четырех детей

Вечером через систему «112» поступило сообщение о том, что четверо детей 15−16 лет поднялись на гору и не могут спуститься. Подростки попросили о помощи.
На место происшествия вышли спасатели МЧС и пожарные. Всего 12 человек с тремя единицами техники. Они нашли детей и спустили их со скалы.
Подростки рассказали, что возвращаясь, они сбились с пути и оказались на крутой скале. Сами спускаться не стали — это очень опасно, тем более в темное время суток.
Дети чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Их передали родителям.
Ранее спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в овраг во время катания на снегоходе в алтайском районе.