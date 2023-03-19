19 марта
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Происшествия

В Республике Алтай спасатели сняли со скалы четырех детей

Вечером 18 марта в селе Рыбалка Майминского района спасатели и пожарные помогли четырем детям спуститься со скалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Спасатели помогли детям спуститься со скалы.
Спасатели помогли детям спуститься со скалы.
ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Вечером через систему «112» поступило сообщение о том, что четверо детей 15−16 лет поднялись на гору и не могут спуститься. Подростки попросили о помощи.

На место происшествия вышли спасатели МЧС и пожарные. Всего 12 человек с тремя единицами техники. Они нашли детей и спустили их со скалы.

Подростки рассказали, что возвращаясь, они сбились с пути и оказались на крутой скале. Сами спускаться не стали — это очень опасно, тем более в темное время суток.

Дети чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Их передали родителям.

Ранее спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в овраг во время катания на снегоходе в алтайском районе.

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