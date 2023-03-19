В Республике Алтай спасатели сняли со скалы четырех детей

Вечером 18 марта в селе Рыбалка Майминского района спасатели и пожарные помогли четырем детям спуститься со скалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Вечером через систему «112» поступило сообщение о том, что четверо детей 15−16 лет поднялись на гору и не могут спуститься. Подростки попросили о помощи.

На место происшествия вышли спасатели МЧС и пожарные. Всего 12 человек с тремя единицами техники. Они нашли детей и спустили их со скалы.

Подростки рассказали, что возвращаясь, они сбились с пути и оказались на крутой скале. Сами спускаться не стали — это очень опасно, тем более в темное время суток.

Дети чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Их передали родителям.

Ранее спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в овраг во время катания на снегоходе в алтайском районе.