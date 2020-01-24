На Алтае спасли бригаду коммунальщиков, застрявшую в снегах на дороге

Работники коммунальной службы в течение последнего дня вели работы в поселке Утка Змеиногорского района, где были проблемы с системой водоснабжения и надо было заменить насос.
К месту работ коммунальщики смогли добраться, но на обратном пути в Змеиногорск их техника застряла в снежных заносах. На сегодняшний день погодная обстановка в этом районе одна из самых сложных.
Бригаду из 10 человек пришлось эвакуировать. До города они не доехали примерно 20 километров.
«Была задействована высокопроходимая техника, в том числе снегоходы. Главный результат — никто из людей не пострадал, работа была успешно выполнена», — рассказал старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Юрий Исаев.
Спасатели напоминают, что на дорогах Алтайского края сохраняется сложная обстановка. В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок.