На Алтае спасли бригаду коммунальщиков, застрявшую в снегах на дороге

Вечером 23 января алтайские спасатели вызволили из снежного плена бригаду коммунальщиков, которая застряла на занесенной дороге в пургу.

Работники коммунальной службы в течение последнего дня вели работы в поселке Утка Змеиногорского района, где были проблемы с системой водоснабжения и надо было заменить насос.

К месту работ коммунальщики смогли добраться, но на обратном пути в Змеиногорск их техника застряла в снежных заносах. На сегодняшний день погодная обстановка в этом районе одна из самых сложных.

Бригаду из 10 человек пришлось эвакуировать. До города они не доехали примерно 20 километров.

«Была задействована высокопроходимая техника, в том числе снегоходы. Главный результат — никто из людей не пострадал, работа была успешно выполнена», — рассказал старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Юрий Исаев.

Метель на трассе , МЧС. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели напоминают, что на дорогах Алтайского края сохраняется сложная обстановка. В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок.