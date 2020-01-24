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Происшествия

На Алтае спасли бригаду коммунальщиков, застрявшую в снегах на дороге

Вечером 23 января алтайские спасатели вызволили из снежного плена бригаду коммунальщиков, которая застряла на занесенной дороге в пургу.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Работники коммунальной службы в течение последнего дня вели работы в поселке Утка Змеиногорского района, где были проблемы с системой водоснабжения и надо было заменить насос.

К месту работ коммунальщики смогли добраться, но на обратном пути в Змеиногорск их техника застряла в снежных заносах. На сегодняшний день погодная обстановка в этом районе одна из самых сложных.

Бригаду из 10 человек пришлось эвакуировать. До города они не доехали примерно 20 километров.

«Была задействована высокопроходимая техника, в том числе снегоходы. Главный результат — никто из людей не пострадал, работа была успешно выполнена», — рассказал старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Юрий Исаев.

Метель на трассе, МЧС.
Метель на трассе, МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели напоминают, что на дорогах Алтайского края сохраняется сложная обстановка. В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок.

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