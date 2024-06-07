В Алтайском крае сторож бойни в Усть-Калманском районе убил своего знакомого во время пьяной ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, он вместе с другими людьми вывез тело в поле и поджёг его вместе с автомобилем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов