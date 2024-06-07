7 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

На Алтае сторож скотобойни, который убил собутыльника, оказался криминальным элементом

В Алтайском крае сторож бойни в Усть-Калманском районе убил своего знакомого во время пьяной ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, он вместе с другими людьми вывез тело в поле и поджёг его вместе с автомобилем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов

Суд принял решение заключить под стражу мужчину, который подозревается в убийстве. При вынесении решения суд учел несколько факторов:

  • Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
  • В полиции его характеризуют неудовлетворительно.
  • У мужчины есть связи в криминальных кругах, где он имеет авторитет.

После совершения преступления подозреваемый вместе с сообщниками пытался скрыться в Казахстане. В настоящее время мужчина заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что сибирские активисты призвали стрелять в детей-квадроберов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость