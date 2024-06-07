Суд принял решение заключить под стражу мужчину, который подозревается в убийстве. При вынесении решения суд учел несколько факторов:
- Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
- В полиции его характеризуют неудовлетворительно.
- У мужчины есть связи в криминальных кругах, где он имеет авторитет.
После совершения преступления подозреваемый вместе с сообщниками пытался скрыться в Казахстане. В настоящее время мужчина заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее сообщалось, что сибирские активисты призвали стрелять в детей-квадроберов.
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