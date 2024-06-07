«Антиквадроберам» рекомендуют использовать против подростков «стреляющее оружие» и целиться им в корпус. А настроенных более агрессивно предупреждают о возможных проблемах с законом.

Недавно жители Новосибирска создали в Telegram группу, где публикуются инструкции по срыву таких мероприятий квадроберов.

Родители детей-квадроберов бьют тревогу.

Неприятности у квадроберов случались и раньше. Детей прогоняли, стреляя в них из детских пистолетов, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что за новое движение «квадробинг» и откуда оно появилось в России.

В России наблюдается всплеск популярности субкультур фурри и квадроби. Люди разного возраста облачаются в костюмы животных и создают масштабные фанатские сообщества вокруг своего увлечения.

Понятие

Термин «квадробика» появился в США. Он заимствовал «звериные» черты из субкультуры фурри, где поклонники ассоциируют себя с антропоморфными животными, характерные движения — из Animal Flow (йоги на четвереньках), а лихачество и прыжки — из паркура.

Квадробика делает упор на спорт: по сути, это разновидность хобби-хорсинга, любители которого устраивают соревнования по «верховой езде» на палках с лошадиными головами. Здесь участники ходят на четырех конечностях и выполняют гимнастические элементы, зачастую довольно сложные. Обычно этим занимаются дети в возрасте 10–15 лет.

Однако публично наказывать ребенка точно не рекомендуется — нужно разобраться в причинах такого поведения. Возможно, он выражает подавленную злость или агрессию, потому что не может выразить их обычным способом. Другими словами, важно понять, в какой «сказке» застрял ребенок.

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