Что за новое движение "квадробинг" и откуда оно появилось в России

Термин «квадробика» появился в США. Он заимствовал «звериные» черты из субкультуры фурри, где поклонники ассоциируют себя с антропоморфными животными, характерные движения — из Animal Flow (йоги на четвереньках), а лихачество и прыжки — из паркура.
Фурри — это субкультура, приверженцы которой подражают антропоморфным животным. Современные фурри — это те, кто в детстве увлекался фильмами с говорящими животными и пронёс это увлечение во взрослую жизнь.
Поклонники этой субкультуры собираются на мероприятиях, где общаются с единомышленниками, демонстрируют свои костюмы, обсуждают любимых персонажей и просто весело проводят время.
Квадробика же делает упор на спорт: по сути, это разновидность хобби-хорсинга, любители которого устраивают соревнования по «верховой езде» на палках с лошадиными головами. Здесь участники ходят на четырех конечностях и выполняют гимнастические элементы, зачастую довольно сложные. Обычно этим занимаются дети в возрасте 10–15 лет. По словам эксперта, фурри ближе к театру, а квадробика — к спортивной дисциплине.
По мнению психолога, в движении фурри все-таки больше взрослых людей, которые пронесли своего любимого персонажа через несколько лет и вырастили его вместе с собой.
Что касается квадробики, то детям до 12–13 лет можно простить подражание повадкам животных, оправдывая это игрой. Но если ребенок перерастает этот возраст, родителям необходимо проводить разъяснительную работу и объяснять, что такое поведение неправильно.
Однако публично наказывать ребенка точно не рекомендуется — нужно разобраться в причинах такого поведения. Возможно, он выражает подавленную злость или агрессию, потому что не может выразить их обычным способом. Другими словами, важно понять, в какой «сказке» застрял ребенок.
Сложно точно предсказать, как будут развиваться события: разговоры обеспокоенных взрослых о субкультурах ведутся уже несколько лет.
Недавно свою позицию выразила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, назвав это явление диверсией, которая расшатывает детскую психику. Однако пока рано говорить о конкретных мерах, направленных против фурри и квадробики.
Ранее сообщалось, что самый высокий милашка-бык попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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