Что за новое движение "квадробинг" и откуда оно появилось в России

2

Чем отличаются субкультуры фурри и квадроби

Фурри — это субкультура, приверженцы которой подражают антропоморфным животным. Современные фурри — это те, кто в детстве увлекался фильмами с говорящими животными и пронёс это увлечение во взрослую жизнь.

Поклонники этой субкультуры собираются на мероприятиях, где общаются с единомышленниками, демонстрируют свои костюмы, обсуждают любимых персонажей и просто весело проводят время.

Квадробика же делает упор на спорт: по сути, это разновидность хобби-хорсинга, любители которого устраивают соревнования по «верховой езде» на палках с лошадиными головами. Здесь участники ходят на четырех конечностях и выполняют гимнастические элементы, зачастую довольно сложные. Обычно этим занимаются дети в возрасте 10–15 лет. По словам эксперта, фурри ближе к театру, а квадробика — к спортивной дисциплине.