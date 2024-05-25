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Жизнь

Что за новое движение "квадробинг" и откуда оно появилось в России

В России наблюдается всплеск популярности субкультур фурри и квадроби. Люди разного возраста облачаются в костюмы животных и создают масштабные фанатские сообщества вокруг своего увлечения.

"Квадробинг".
"Квадробинг".
Скрин видео канала "Кэм" на youtube.com
1
Что такое "квадробинг"

Термин «квадробика» появился в США. Он заимствовал «звериные» черты из субкультуры фурри, где поклонники ассоциируют себя с антропоморфными животными, характерные движения — из Animal Flow (йоги на четвереньках), а лихачество и прыжки — из паркура.

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Чем отличаются субкультуры фурри и квадроби

Фурри — это субкультура, приверженцы которой подражают антропоморфным животным. Современные фурри — это те, кто в детстве увлекался фильмами с говорящими животными и пронёс это увлечение во взрослую жизнь.

Поклонники этой субкультуры собираются на мероприятиях, где общаются с единомышленниками, демонстрируют свои костюмы, обсуждают любимых персонажей и просто весело проводят время.

Квадробика же делает упор на спорт: по сути, это разновидность хобби-хорсинга, любители которого устраивают соревнования по «верховой езде» на палках с лошадиными головами. Здесь участники ходят на четырех конечностях и выполняют гимнастические элементы, зачастую довольно сложные. Обычно этим занимаются дети в возрасте 10–15 лет. По словам эксперта, фурри ближе к театру, а квадробика — к спортивной дисциплине.

&quot;Квадробинг&quot;.
"Квадробинг".
Скрин видео канала "Кэм" на youtube.com
3
Зачем подростки переодеваются в животных

По мнению психолога, в движении фурри все-таки больше взрослых людей, которые пронесли своего любимого персонажа через несколько лет и вырастили его вместе с собой.

Что касается квадробики, то детям до 12–13 лет можно простить подражание повадкам животных, оправдывая это игрой. Но если ребенок перерастает этот возраст, родителям необходимо проводить разъяснительную работу и объяснять, что такое поведение неправильно.

Однако публично наказывать ребенка точно не рекомендуется — нужно разобраться в причинах такого поведения. Возможно, он выражает подавленную злость или агрессию, потому что не может выразить их обычным способом. Другими словами, важно понять, в какой «сказке» застрял ребенок.

4
Запретят ли фурри и квадроберов в России

Сложно точно предсказать, как будут развиваться события: разговоры обеспокоенных взрослых о субкультурах ведутся уже несколько лет.

Недавно свою позицию выразила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, назвав это явление диверсией, которая расшатывает детскую психику. Однако пока рано говорить о конкретных мерах, направленных против фурри и квадробики.

Ранее сообщалось, что самый высокий милашка-бык попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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