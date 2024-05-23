Всемирный день черепахи. Когда начали отмечать и в чем суть праздника

Цель этого праздника — повышение осведомленности общества о проблемах, с которыми сталкиваются различные виды черепах, древнейших рептилий на всех континентах. Подробнее о Всемирном дне черепахи в 2024 году.

Черепахи — одни из самых древних представителей животного мира на Земле. Их история насчитывает более 200 миллионов лет. Однако, несмотря на свой почтенный возраст, многие виды черепах сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения их естественной среды обитания, чрезмерной охоты и незаконной торговли их мясом и панцирями.

Всемирный день черепахи в 2024 году призван напомнить человечеству о необходимости сохранения этих удивительных созданий для будущих поколений.

Черепаха. Открытые источники в интернете.

Факты о празднике и черепахах

Рекордсмены долголетия — Самым старым из ныне живущих черепах является знаменитый Джонатан, возраст которого достиг уже 190 лет.

Уникальная защита — Панцирь черепахи представляет собой прочные костные пластины, которые срослись с рёбрами и позвонками и образуют естественную броню.

Символизм в народной культуре — Во многих культурах по всему миру черепаха служит символом долголетия, мудрости, терпения и силы духа.

Зеленая черепаха Wikimedia Commons

История праздника

Идея создания специального Всемирного дня черепахи впервые появилась в 2000 году у основателей некоммерческой природоохранной организации American Tortoise Rescue («Американское общество спасения черепах»). Эта организация, созданная в 1990 году, занимается защитой рептилий от жестокого обращения, пресечением незаконной торговли и сохранением естественной среды обитания.

Организаторы праздника стремились привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются популяции черепах по всему миру, и побудить людей активно участвовать в их защите. С момента своего создания в 2000 году Всемирный день черепахи отмечается ежегодно 23 мая, объединяя усилия защитников природы, зоологов, экоактивистов и всех неравнодушных в борьбе за сохранение этих ценных рептилий.

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