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На Алтае студента ударили монтировкой и жестоко избили

В Республике Алтай на улице избили студента, который возвращался с занятий, пишет ГУ МВД России по региону.

Монтировка.
Монтировка.
gtavicecity.ru

По предварительной информации, потерпевший шел домой вместе с однокурсниками. На одной из улиц села Майма к молодым людям начали приставать подвыпившие мужчины.

Во время конфликта злоумышленник достал из припаркованного автомобиля монтировку и ударил молодого человека по голове. После этого мужчина нанес еще несколько ударов руками и ногами.

Вскоре нападавшего нашли. Им оказался 29-летний житель села Карлушка, ранее совершавший преступления. Мужчина признался в содеянном и попытался оправдать свой поступок тем, что был пьян.

Полицейские проводят проверку.

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