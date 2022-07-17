На Алтае туристка из Москвы получила серьезные переломы, упав с лошади

12 июля в урочище Чокпортас в Кош-Агачском районе в Республике Алтай 48-летняя туристка из Москвы упала с лошади и получила серьезные травмы, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-службу Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

По предварительным данным, женщина при падении получила переломы ключицы и таза и не могла передвигаться самостоятельно.

«Не зарегистрированная у спасателей туристическая группа проходила маршрут верхом на лошадях, пострадавшая упала с лошади и получила серьезные травмы. В связи с тем, что местность, где находилась пострадавшая, горная, отдаленная и труднодоступная, потребовалась эвакуация воздушным судном», — говорится в сообщении.

Пострадавшую на вертолете эвакуировали в Тюнгур 13 июля. Оттуда на «скорой помощи» доставили в Усть-Коксинскую районную больницу.

Ранее на Алтае на подъеме к горному водопаду погибла 25-летняя туристка — она не выдержала жары.