30 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае у торговца паленым алкоголем и сигаретами изъяли товара на 47 млн рублей

В Алтайском крае будут судить мужчину, который продавал немаркированные алкоголь и табачные изделия в районе станции Усть-Тальменская, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Курение запрещено.
Курение запрещено.
CC0

Он приобрел товар у неустановленных лиц. Правоохранители изъяли у мужчины свыше 40 наименований немаркированных табачных изделий и более 30 наименований алкогольной продукции. Общая их стоимость превысила 47 млн рублей.

Чтобы описать и вывезти все изъятое, полицейским потребовалось два дня.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

Уголовное дело направили в Тальменский районный суд.

Ранее сообщалось, что что злоумышленник приобретал товар в другом регионе России, а дома организовал склад-магазин, в котором вел торговлю. Оптовых покупателей он находил через знакомых, а розничными становились его же односельчане.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость