На Алтае у торговца паленым алкоголем и сигаретами изъяли товара на 47 млн рублей

Он приобрел товар у неустановленных лиц. Правоохранители изъяли у мужчины свыше 40 наименований немаркированных табачных изделий и более 30 наименований алкогольной продукции. Общая их стоимость превысила 47 млн рублей.
Чтобы описать и вывезти все изъятое, полицейским потребовалось два дня.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).
Уголовное дело направили в Тальменский районный суд.
Ранее сообщалось, что что злоумышленник приобретал товар в другом регионе России, а дома организовал склад-магазин, в котором вел торговлю. Оптовых покупателей он находил через знакомых, а розничными становились его же односельчане.