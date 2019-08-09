На Алтае убийцу трех человек хотят отправить в психбольницу

Уголовное дело об убийстве трех человек 54-летним жителем жителем Каменского района направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе расследования медики признали наличие у него психического заболевания, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Возможно, он будет отправлен на принудителное лечение — если такое решение примет суд.

История произошла в апреле 2019 года. К жителям одного из сел Каменского района в гости приехал брат супруги со своим знакомым.

Как водится, встречу решили отметить. И в ходе застолья хозяин дома стал ругаться с супругой. Мужчина применил к ней физическое насилие (в СУ СКР не уточняют, какое именно).

За женщину решил заступиться ее брат. Хозяин разозлился и на жену, и на гостей и жену, и, что называется, пошел в разнос: жестоко избил своих обидчиков. От полученных травм супруга и и ее брат скончались на месте происшествия. Их знакомый сумел покинуть дом. Но на следующий день он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Людмила Рязанцева,

старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:

В ходе предварительного следствия мужчине, избившему потерпевших, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания.

Прокурор утвердил постановление о применении к убийце принудительной меры медицинского характера — речь идет о принудительном лечении от психической болезни. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить в соответствии с пунктом «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.