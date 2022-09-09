На Алтае угнали и случайно подожгли грузовик с гречкой

В Алтайском крае с территории фермерского хозяйства угнали КамАЗ с гречкой. Об этом сообщили в пресс-служба МВД по региону.

Грузовик угнал молодой человек, который хотел уехать на нем к друзьям в село Новотырышкино. Как рассказали полицейские, КамАЗ нашли на трассе около Белокурихи. Кузов был открыт, а гречка рассыпалась.

По словам парня, открытый КамАЗ он нашел на территории фермы. Опыта в вождении у молодого человека не было, поэтому он случайно нажал на один из рычагов, от которого кузов поднялся вверх.

Машину повело на обочину, гречка высыпалась и грузовик заглох. Угонщик пытался завести КамАЗ, но у него ничего не получилось.

После этого автомобиль загорелся, а парень решил сбежать по полю. Полицию и МЧС вызвали очевидцы.

На мужчину завели два уголовных дела по фактам угона и покушения на него. Также его привлекли к административной ответственности из-за попытка скрыться от полиции.

Как уточнили в МВД, ранее молодого человека уже судили за управление машиной в нетрезвом виде.

Ранее в Алтайском крае загорелся грузовик с зерном.