В Алтайском крае загорелся грузовик с зерном

Водитель грузовика при движении почувствовал запах гари. Он вышел наружу и обнаружил дым между кабиной и прицепом.
Через минуту кабина вспыхнула.
Водитель не пострадал. Неизвестно, уцелело ли зерно, однако пожарные прибыли быстро.
Грузовой автомобиль 29 августа загорелся во время рейса из Усть-Калманки в Приозерное, пишет в «Алтайской Правде».
Водитель грузовика при движении почувствовал запах гари. Он вышел наружу и обнаружил дым между кабиной и прицепом.
Через минуту кабина вспыхнула.
Водитель не пострадал. Неизвестно, уцелело ли зерно, однако пожарные прибыли быстро.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter