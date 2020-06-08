Трагедия на реке. На Алтае утонул полуторагодовалый малыш

В Республике Алтай в реке утонул полуторагодовалый ребенок. Его оставили без присмотра, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в Онгудайском районе. В МЧС говорят, что за первую декаду июня в Республике Алтай погибли на воде уже двое детей.

Ранее в Катуни в Шебалинском районе утонул 17-летний юноша.

На Алтае обустроены три пляжа: «Еланда» в Горно-Алтайске, «Манжерок» на Манжерокском озере в Майминском районе, и «Рублевка» в селе Анос Чемальского района. Они пока не работают.

В начале июня в Алтайском крае в Целинном районе двухлетний ребенок утонул в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса.