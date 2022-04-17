На Алтае в ДТП погибла девочка, сидевшая на заднем сидении влетевшей в электоопору машины

Происшествие случилось на 74 километре трассы А-322 «Горняк-Староалейское» в Третьяковском районе

«Женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Lifan X60, двигаясь со стороны села Староалейское в направлении Горняка не справилась с управлением и допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие — электроопору», — рассказали в ведомстве.