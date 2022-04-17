17 апреля
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Происшествия

На Алтае в ДТП погибла девочка, сидевшая на заднем сидении влетевшей в электоопору машины

В Алтайском крае в воскресенье, 17 апреля, произошло ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка, сообщает региональное МВД.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Происшествие случилось на 74 километре трассы А-322 «Горняк-Староалейское» в Третьяковском районе

«Женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Lifan X60, двигаясь со стороны села Староалейское в направлении Горняка не справилась с управлением и допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие — электроопору», — рассказали в ведомстве.

12-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сидении, скончалась от полученных травм до приезда скорой медпомощи.

Алтайская Госавтоинспекция призывает водителей к ответственности для сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения.

Ранее в крае в результате ДТП с грузовиком перевернулась пожарная машина, пострадали двое спасателей.

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