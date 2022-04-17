17 апреля
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Происшествия

Пожарные не пропустили грузовик. Подробности ДТП на Алтае, в котором пострадали спасатели

ГУ МВД по Алтайскому краю сообщило подробности ДТП с участием пожарной машины, в котором пострадали три человека.

Пожарная машина попала в ДТП на Алтае.
Пожарная машина попала в ДТП на Алтае.
t.me/incident22

Напомним, ДТП произошло в субботу, 16 апреля, в Троицком районе — на 273 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт».

В МВД уточнили, что пожарная машина перевернулась на перекрестке «Гордеевский-Заводское-Озеро Петровское».

«Водитель 1964 года рождения, управляя специализированным автомобилем Урал-375, двигаясь для выполнения служебного задания (тушение горящей травы) с включенными световыми и звуковыми сигналами, выезжая со второстепенной дороги не убедился, что транспортные средства, движущиеся по главной дороге, его пропускают», — рассказали в ведомстве.

В итоге на перекрестке произошло столкновение с грузовиком HINO, который в результате аварии вылетел с трассы в поле.

Травмы получили три человека: водитель и пассажир 1966 года рождения спецтранспорта Урал-375, а также водитель грузовика 1988 года рождения.

Всех пострадавших госпитализировали в Троицкую ЦРБ. Ранее сообщили, что «один сотрудник в реанимации».

В краевой ГИБДД проводят проверку по факту инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в июле 2020 года на ж/д переезде пожарная машина врезалась в грузовой поезд, погибли два спасателя.

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