Второй пожарный умер после страшного ДТП с поездом в Алтайском крае

Напомним, 24 июля около 16:00 на ж/д переезде в районе села Озерки в Тальменском районе произошло смертельное ДТП — пожарная машина врезалась в грузовой поезд.
В итоге один спасатель погиб на месте, еще одного госпитализировали в очень тяжелом состоянии, и еще двоих отправили в больницу с более легкими травмами.
«Стало известно, что еще один пожарный скончался. Двое остаются в больнице», — говорится в сообщении.
Предварительная причина случившегося — неисправность тормозной системы автомобиля — у машины отказали тормоза и она влетела в движущийся товарняк.
По уточненной информации, два вагона сошли с рельсов, из-за происшествия задержали идущие по маршруту поезда.