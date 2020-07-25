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Происшествия

Второй пожарный умер после страшного ДТП с поездом в Алтайском крае

В Алтайском крае скончался второй пожарный, который на машине с экипажем столкнулся с поездом на переезде, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП с пожарным автомобилем.
ДТП с пожарным автомобилем.
"Инцидент Барнаул"

Напомним, 24 июля около 16:00 на ж/д переезде в районе села Озерки в Тальменском районе произошло смертельное ДТП — пожарная машина врезалась в грузовой поезд.


В итоге один спасатель погиб на месте, еще одного госпитализировали в очень тяжелом состоянии, и еще двоих отправили в больницу с более легкими травмами.

«Стало известно, что еще один пожарный скончался. Двое остаются в больнице», — говорится в сообщении.

Предварительная причина случившегося — неисправность тормозной системы автомобиля — у машины отказали тормоза и она влетела в движущийся товарняк.

По уточненной информации, два вагона сошли с рельсов, из-за происшествия задержали идущие по маршруту поезда.

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