17 апреля
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Происшествия

На Алтае перевернулась пожарная машина со спасателями, ехавшими на вызов. Есть пострадавшие

В Алтайском крае произошло серьезное ДТП с участием пожарной машины, сообщает «Инцидент Барнаул».

Пожарная машина попала в ДТП на Алтае.
Пожарная машина попала в ДТП на Алтае.
t.me/incident22

ДТП произошло в Троицком районе в субботу днем, 16 апреля.

«Автомобиль МЧС, ехавший на вызов. Четверо пострадавших, один сотрудник в реанимации», — рассказал подписчик паблика.

Подробности ДТП пока неизвестны. Официальная информация по данному происшествию отсутствует.

В комментариях к записи отметили, что ДТП произошло 16 апреля.

«С водой в цистерне сложно удержать машину, если резко вильнуть или войти в поворот», — указали вероятную причину аварии.

Напомним, в июле 2020 года на ж/д переезде пожарная машина врезалась в грузовой поезд, погибли два спасателя.

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