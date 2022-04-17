На Алтае перевернулась пожарная машина со спасателями, ехавшими на вызов. Есть пострадавшие

ДТП произошло в Троицком районе в субботу днем, 16 апреля.
«Автомобиль МЧС, ехавший на вызов. Четверо пострадавших, один сотрудник в реанимации», — рассказал подписчик паблика.
Подробности ДТП пока неизвестны. Официальная информация по данному происшествию отсутствует.
В комментариях к записи отметили, что ДТП произошло 16 апреля.
«С водой в цистерне сложно удержать машину, если резко вильнуть или войти в поворот», — указали вероятную причину аварии.
Напомним, в июле 2020 года на ж/д переезде пожарная машина врезалась в грузовой поезд, погибли два спасателя.