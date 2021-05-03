На Алтае в районе наукограда уровень воды в Бие достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Бия в районе Бийска 3 мая достиг отметки 521 сантиметр над нулем водомерного поста, следует из данных fishingsib.ru .

За сутки вода прибыла еще на 84 сантиметра, пишет «Бийский рабочий».

Таким образом подъем достиг критического уровня, которым считается 500 сантиметров.

2 мая в Бийске объявили штормовое предупреждение.

В районе дамбы подъем так сильно не заметен — насыпь сдерживает воду.

Центральный пляж в районе Коммунального моста затоплен полностью.

Подъем реки создал в городе проблемы с понтонным мостом. Вечером 2 мая его пришлось закрыть. Вода подмыла берег и мост попросту оторвался и мог уплыть. Сейчас конструкцию убрали.

Обстановка

Между тем 3 мая Бия выше по течению начала убывать — в Удаловке вода отступила сразу на 126 см, в селе Кебезень — на 18 см, в Турочаке — на 59 см.

Обстановка в регионе

По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъем уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, реке Чумыш в районе города Заринска, возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Наводнение-2014

В 2014 году бийчане пережили сильнейшее наводнение.

Бия превысила свой исторический максимум и уровень воды в реке достиг 715 сантиметров. Это произошло из-за резко поднявшегося уровня воды в горных реках и бурного таяния снега.