На Алтае в районе наукограда уровень воды в Бие достиг опасной отметки

За сутки вода прибыла еще на 84 сантиметра, пишет «Бийский рабочий».
Таким образом подъем достиг критического уровня, которым считается 500 сантиметров.
2 мая в Бийске объявили штормовое предупреждение.
В районе дамбы подъем так сильно не заметен — насыпь сдерживает воду.
Центральный пляж в районе Коммунального моста затоплен полностью.
Подъем реки создал в городе проблемы с понтонным мостом. Вечером 2 мая его пришлось закрыть. Вода подмыла берег и мост попросту оторвался и мог уплыть. Сейчас конструкцию убрали.
Обстановка
Между тем 3 мая Бия выше по течению начала убывать — в Удаловке вода отступила сразу на 126 см, в селе Кебезень — на 18 см, в Турочаке — на 59 см.
Обстановка в регионе
По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъем уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, реке Чумыш в районе города Заринска, возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.
Наводнение-2014
В 2014 году бийчане пережили сильнейшее наводнение.
Бия превысила свой исторический максимум и уровень воды в реке достиг 715 сантиметров. Это произошло из-за резко поднявшегося уровня воды в горных реках и бурного таяния снега.