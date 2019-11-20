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Происшествия

На Алтае в сильный мороз без вести пропала женщина

12 ноября в Горно-Алтайске пропала 37-летняя женщина — Тулебаева Анастасия Евгеньевна.

Мороз. Дорога.
Мороз. Дорога.
СС0

Сообщается, что женщина ушла из дома 12 ноября и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку.

Тулебаева Анастасия Евгеньевна.
Тулебаева Анастасия Евгеньевна.

Приметы:

рост 156 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Одежда:

серо-голубая дубленка с белым мехом, светлые брюки, темные сапоги, бежевый платок.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят срочно позвонить на бесплатный телефон горячей линии ПСО Лиза Алерт: 8 (800) 700−5452.

Также 13 ноября в Барнауле пропал 43-летний мужчина — Владимир Геннадьевич Хромченко.

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