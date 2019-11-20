На Алтае в сильный мороз без вести пропала женщина

Сообщается, что женщина ушла из дома 12 ноября и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку.

Тулебаева Анастасия Евгеньевна.

Приметы:

рост 156 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Одежда:

серо-голубая дубленка с белым мехом, светлые брюки, темные сапоги, бежевый платок.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят срочно позвонить на бесплатный телефон горячей линии ПСО Лиза Алерт: 8 (800) 700−5452.

Также 13 ноября в Барнауле пропал 43-летний мужчина — Владимир Геннадьевич Хромченко.