На Алтае выяснили, как погибший мальчик проник в трансформаторную будку

Напомним, 20 июня мальчик пропал в селе Заводское, его тело нашли вечером 21 июня. Позже в СК отметили, что ребенка обнаружили на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области головы, груди и рук.
В прокуратуре подчеркнули, что сооружение принадлежит «конкретному лесоперерабатывающему предприятию», а не электроснабжающим организациям края. При этом одна из дверей была открыта.
«На дверях отсутствовали предусмотренные нормативными требованиями замки, а также необходимые предупреждающие надписи и надлежащие знаки электрической опасности», — рассказали в ведомстве.
В результате, добавили в прокуратуре, предприятие не обеспечило безопасность работы подстанции для жителей села, особенно для детей.
В связи с нарушениями внесли представление директору предприятия, которое находится на рассмотрении. Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».