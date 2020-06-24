Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае выяснили, как погибший мальчик проник в трансформаторную будку

В Алтайском крае выяснили причины смертельного травмирования электрическим током девятилетнего мальчика в селе Заводское, сообщает региональная прокуратура.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Напомним, 20 июня мальчик пропал в селе Заводское, его тело нашли вечером 21 июня. Позже в СК отметили, что ребенка обнаружили на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области головы, груди и рук.

В прокуратуре подчеркнули, что сооружение принадлежит «конкретному лесоперерабатывающему предприятию», а не электроснабжающим организациям края. При этом одна из дверей была открыта.

«На дверях отсутствовали предусмотренные нормативными требованиями замки, а также необходимые предупреждающие надписи и надлежащие знаки электрической опасности», — рассказали в ведомстве.

В результате, добавили в прокуратуре, предприятие не обеспечило безопасность работы подстанции для жителей села, особенно для детей.

В связи с нарушениями внесли представление директору предприятия, которое находится на рассмотрении. Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость