Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
174

На Алтае вновь произошло землетрясение

В Кош-Агачском районе Республики Алтай утром 3 декабря произошло землетрясение. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.7 баллов.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, толчки были магнитудой 3.2. Их зафиксировали в 6:07 утра.

Эпицентр землетрясения находился в 303 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. В 50-километровую зону попали села Кош-Агач и Курай, отмечают «Новости Горного Алтая».

Напомним, 30 ноября в Бийско-Барнаульской впадине произошло землетрясение магнитудой 3,4. Сотрясение в эпицентре оценивается по шкале Рихтера как интенсивное. Кроме того, днем 26 ноября и утром 28 ноября также произошли землетрясения в Кош-Агачском районе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость