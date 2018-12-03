На Алтае вновь произошло землетрясение

В Кош-Агачском районе Республики Алтай утром 3 декабря произошло землетрясение. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.7 баллов.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, толчки были магнитудой 3.2. Их зафиксировали в 6:07 утра.

Эпицентр землетрясения находился в 303 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. В 50-километровую зону попали села Кош-Агач и Курай, отмечают «Новости Горного Алтая».

Напомним, 30 ноября в Бийско-Барнаульской впадине произошло землетрясение магнитудой 3,4. Сотрясение в эпицентре оценивается по шкале Рихтера как интенсивное. Кроме того, днем 26 ноября и утром 28 ноября также произошли землетрясения в Кош-Агачском районе.