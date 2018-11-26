Из-за мощного землетрясения стали сближаться острова в Новой Зеландии

Разрушительное землетрясение в Новой Зеландии уменьшило расстояние между двумя главными островами архипелага, а один из его городов стал тонуть. Причем само сейсмособытие произошло два года назад, но его последствия ощущаются до сих пор.

Сейчас эти показатели не столь большие, но за последний год расстояние между Северным и Южным островами уменьшилось на 35 сантиметров, тогда как город Нельсон погрузился под воду на 35 мм. На этом процесс не остановился.

Землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее 14 ноября 2016 года, изначально толкнуло два острова на несколько метров ближе друг к другу, но так и не стабилизировавшиеся линии разлома по-прежнему тащат южный остров на север. Пока расстояние между двумя крайними точками островов составляют больше 50 км, пишет «Популярная механика».

Здесь образовалось по меньшей мере 25 линий разломов, и потому это одно из самых сложных землетрясений за всю историю сейсмических наблюдений, пишет mail.ru. И пока непонятно, из-за какого разлома происходит нынешнее сближение.