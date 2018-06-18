Радость футбольных фанатов вызвала землетрясение в Мексике

Матч закончился победой мексиканцев со счетом 1:0.

"Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты", — говорится в сообщении сети мониторинга землетрясений SIMMSA.

Данные мексиканских сейсмологов подтверждают их коллеги из Чили. "Наше оборудование по сейсмическому предупреждению также зафиксировало искусственное землетрясение в реальном времени... в момент гола в матче Мексики против Германии", — говорится в сообщении сейсмологической службы Чили.

Только на центральной площади Мехико, Сокало, в воскресенье собралось около 75 тыс. человек, чтобы посмотреть матч с Германией, все они безумно радовались голу, принесшему первую победу на чемпионате мира их команде.