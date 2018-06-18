Радость футбольных фанатов вызвала землетрясение в Мексике

Сейсмологи зафиксировали в Мехико землетрясение искусственной природы в момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота Германии на чемпионате мира по футболу в России, сообщили "РИА Новости".
Матч закончился победой мексиканцев со счетом 1:0.
"Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале. Как минимум два датчика в городе отметили его в 11 часов 32 минуты", — говорится в сообщении сети мониторинга землетрясений SIMMSA.
Данные мексиканских сейсмологов подтверждают их коллеги из Чили. "Наше оборудование по сейсмическому предупреждению также зафиксировало искусственное землетрясение в реальном времени... в момент гола в матче Мексики против Германии", — говорится в сообщении сейсмологической службы Чили.
Только на центральной площади Мехико, Сокало, в воскресенье собралось около 75 тыс. человек, чтобы посмотреть матч с Германией, все они безумно радовались голу, принесшему первую победу на чемпионате мира их команде.
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