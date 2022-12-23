На Алтае во время пожара погибло 46 голов крупного рогатого скота

Информация о возгорании тепляка в урочище Шиверта Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района экстренным службам поступила 23 декабря в 08:04.
На момент прибытия огнеборцев сооружение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 396 кв. м.
В ликвидации огня были задействованы девять человек личного состава пожарной охраны и две единицы техники.
Также была угроза распространения пламени на рядом складированное сено, его удалось спасти.
«В результате пожара, тепляк полностью уничтожен огнем. Также, в огне погибло 46 голов КРС: 24 коровы и 22 теленка», — говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее в Сибири двое детей остались дома без взрослых и погибли при пожаре.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!