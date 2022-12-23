23 декабря
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Происшествия

На Алтае во время пожара погибло 46 голов крупного рогатого скота

На животноводческой стоянке в Усть-Канском районе (Республика Алтай) в результате пожара погибли коровы и телята, сообщают в управлении ГОЧС и ПБ по региону.

Пожар в тепляке, где погибло 46 голов крупного рогатого скота
Пожар в тепляке, где погибло 46 голов крупного рогатого скота
Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Информация о возгорании тепляка в урочище Шиверта Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района экстренным службам поступила 23 декабря в 08:04.

На момент прибытия огнеборцев сооружение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 396 кв. м.

В ликвидации огня были задействованы девять человек личного состава пожарной охраны и две единицы техники.

Также была угроза распространения пламени на рядом складированное сено, его удалось спасти.

«В результате пожара, тепляк полностью уничтожен огнем. Также, в огне погибло 46 голов КРС: 24 коровы и 22 теленка», — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Сибири двое детей остались дома без взрослых и погибли при пожаре.

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