В Сибири двое детей остались дома без взрослых и погибли при пожаре

По информации ГУ МЧС по региону, возгорание произошло днем на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 кв.м.
В тушении огня задействовали 17 человек и пять единиц техники, пожар оперативно ликвидировали.
Как сообщили в экстренных службах, в квартире на первом этаже обнаружили двоих детей — двухлетнего мальчика и годовалую девочку.
Им до прибытия скорой оказывалась реанимационная помощь, но в результате отравления угарным газом они скончались.
На момент возникновения пожара взрослых дома не было
Ранее стало известно, что с начала года шесть детей погибли при пожарах в Алтайском крае.
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