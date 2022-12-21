В Сибири двое детей остались дома без взрослых и погибли при пожаре

В жилом доме в Первомайском районе в Новосибирске произошел пожар, в котором погибли двое маленьких детей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

По информации ГУ МЧС по региону, возгорание произошло днем на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 кв.м.

В тушении огня задействовали 17 человек и пять единиц техники, пожар оперативно ликвидировали.

Как сообщили в экстренных службах, в квартире на первом этаже обнаружили двоих детей — двухлетнего мальчика и годовалую девочку.

Им до прибытия скорой оказывалась реанимационная помощь, но в результате отравления угарным газом они скончались.

На момент возникновения пожара взрослых дома не было

Ранее стало известно, что с начала года шесть детей погибли при пожарах в Алтайском крае.