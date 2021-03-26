На Алтае водитель грузовика с дровами погиб в ДТП

Авария случилась 25 марта около 9:20. 34-летний житель села Чибит ехал в направлении Акташа, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части на обочину. Грузовик перевернулся.
39-летний пассажир автомобиля получил травмы, его доставили в районную больницу, но от госпитализации мужчина отказался.
По факту ДТП ведется проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее в Зональном районе у села Плешково в Алтайском крае перевернулся грузовик с прицепом.