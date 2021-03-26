Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия
496

На Алтае водитель грузовика с дровами погиб в ДТП

В Улаганском районе Республики Алтай на дороге «Акташ-Улаган-Балыктуюль» перевернулся автомобиль «Урал». Водитель погиб на месте до приезда врачей.

ДТП с грузовиком.
ДТП с грузовиком.
04.мвд.рф

Авария случилась 25 марта около 9:20. 34-летний житель села Чибит ехал в направлении Акташа, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части на обочину. Грузовик перевернулся.

39-летний пассажир автомобиля получил травмы, его доставили в районную больницу, но от госпитализации мужчина отказался.

По факту ДТП ведется проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Зональном районе у села Плешково в Алтайском крае перевернулся грузовик с прицепом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость