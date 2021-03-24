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Происшествия
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В Алтайском крае фура перевернулась на трассе в снежную бурю

В Зональном районе у села Плешково в Алтайском крае перевернулся грузовик с прицепом. Фура упала поперек дороги и перегородила проезд.

Грузовик упал на трассе в метель.
Грузовик упал на трассе в метель.
Андрей Смирнов / instagram.com/biysk_moy_gorod

На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Водитель грузовика Mercedes с прицепом ехал со стороны Троицкого в направлении Бийска, но не учел дорожные и метеорологические условия.

Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

ДТП обошлось без пострадавших, добавили в Госавтоинспекции.

Автополицейские совместно с дорожно-строительным управлением организовывают эвакуацию грузового автомобиля для восстановления движения.

24 марта в Алтайском крае властвует ураганный ветер.

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