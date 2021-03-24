В Алтайском крае фура перевернулась на трассе в снежную бурю

На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Водитель грузовика Mercedes с прицепом ехал со стороны Троицкого в направлении Бийска, но не учел дорожные и метеорологические условия.
Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.
ДТП обошлось без пострадавших, добавили в Госавтоинспекции.
Автополицейские совместно с дорожно-строительным управлением организовывают эвакуацию грузового автомобиля для восстановления движения.
24 марта в Алтайском крае властвует ураганный ветер.