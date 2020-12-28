На Алтае водитель хотел ускорить таможню деньгами, но подоспели люди из ФСБ

Водитель фуры DAF проходил таможенный контроль на посту в Горняке. Водитель, он же был представителем грузоотправителя, предложил должностному лицу Алтайской таможни 15 тыс. рублей за ускорение процедуры контроля.
«Впоследствии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности Алтайской таможни после передачи денежных средств должностному лицу Алтайской таможни», — сообщили в ведомстве.
Свои вину в даче взятки иностранец не стал отрицать. Суд признал его виновным и назначил штраф.
Ранее младший инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни получил взятку. Деньги ему предложил мужчина, который действовал в рамках оперативного эксперимента.