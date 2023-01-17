17 января
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Происшествия

На Алтае водитель наехал на пешехода, поехал домой и немедленно выпил

В селе Майма Республики Алтай водитель УАЗа наехал на пешехода, а затем скрылся с места происшествия.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Инцидент случился ночью 16 января.

Полицейские по горячим следам быстро нашли мужчину — он оказался дома в состоянии алкогольного опьянения. Как он пояснил, выпил он уже после ДТП.

В отношении водителя завели административные дела — о запрете на распитие спиртных напитков после ДТП и оставление места происшествия.

Пострадавший от медпомощи отказался, пишут «Новости Горного Алтая».

Ранее два человека погибли в жестком ДТП на сибирской трассе.

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