На Алтае воспитательница детсада получила срок за выпавшего из окна ребенка

Инцидент произошел в мае. Воспитатель нарушила свою должностную инструкции, небрежно относясь к исполнению обязанностей.
Она не закрыла входную дверь в спальную комнату, расположенную на втором этаже, где было настежь открыто окно для проветривания, а также оставила без присмотра 3-летнего воспитанника, рассказывают в СУ СКР по Республике Алтай.
Ребенок зашел в спальню, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал на асфальтированную дорожку.
Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы частей тела, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил осужденной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев», — сообщили в следственном комитете.
Ранее следственный комитет начал проверку сообщения в СМИ. где говорилось о жестоком нападении собаки на трехлетнюю девочку.