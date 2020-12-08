На Алтае воспитательница детсада получила срок за выпавшего из окна ребенка

53-летняя воспитательница детского сада в Горно-Алтайске не уследила за ребенком, который выпал из окна на высоте второго этажа. Ребенок получил серьезные травмы, ударившись об асфальт.

Инцидент произошел в мае. Воспитатель нарушила свою должностную инструкции, небрежно относясь к исполнению обязанностей.

Она не закрыла входную дверь в спальную комнату, расположенную на втором этаже, где было настежь открыто окно для проветривания, а также оставила без присмотра 3-летнего воспитанника, рассказывают в СУ СКР по Республике Алтай.

Ребенок зашел в спальню, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал на асфальтированную дорожку.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы частей тела, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил осужденной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев», — сообщили в следственном комитете.

Ранее следственный комитет начал проверку сообщения в СМИ. где говорилось о жестоком нападении собаки на трехлетнюю девочку.