23 января
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Происшествия

На Алтае за кражу более 360 кг рыбы и хранение пороха задержали четырех человек

По подозрению в краже рыбы у одного из крупнейших рыбопромысловых предприятий в Камне-на-Оби задержали четырех местных жителей, сообщают в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Рыба.
Рыба.
unsplash.com

Как установили транспортные полицейские, во время рабочей смены в ночное время на акватории Оби два водителя рыболовецких катеров и два рыбака незаконно выловили рыбу.

Часть добычи они отобрали и намеревались похитить ее для использования в личных целях. Среди отобранной рыбы — 373 экземпляра леща и 9 экземпляров язя. Общий вес отобранной рыбы — более 360 кг.

На причале предприятия мужчины погрузили 10 мешков с рыбой в багажники автомобилей.

Транспортные средства, груженные ночным уловом, отогнали на стоянку причала для последующего вывоза по месту жительства одного из мотористов. Сумма причиненного предприятию ущерба — более 23 тыс. рублей.

Кроме того, полицейские в ходе обследования обнаружили у одного из подозреваемых в гараже три жестяные банки и картонную коробку. Внутри было около килограмма пороха.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Статья предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Также в отношении подозреваемого, у которого обнаружили порох, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ»).

Максимальное наказание по статье — лишение свободы до пяти лет. Расследование уголовного дела завершено, его направили в суд.

Ранее браконьеров задержали после охоты на краснокнижного манула.

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