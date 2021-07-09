На Алтае за ловлю хариуса задержали тувинских браконьеров

Трое жителей Тувы умудрились поставить сети на заповедном высокогорном озере Джулуколь в Алтайском заповеднике. Браконьеры поймали несколько хариусов и османов.

С 30 мая по 2 июля оперативная группа заповедника дежурила на озере и задержала несколько групп нарушителей. Постоянные патрулирования позволили выявить все нарушения раньше, чем был нанесен ущерб биоресурсам.

Но троим тувинцам удалось на автомобиле заехать на заповедную территорию и установить сеть. Инспекторы задержали нарушителей, когда те поймали всего по шесть хариусов и османов.

В поставленную во время нереста сеть за сутки может попасться до сотни рыб, добавляют специалисты.

В Алтайском заповеднике охраняют хариуса. altzapovednik.ru

Дежурство на озере продолжается.

Ранее в Алтайском крае задержали рыбака-браконьера, который сетью добывал плотву.