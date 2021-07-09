9 июля 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае за ловлю хариуса задержали тувинских браконьеров

Трое жителей Тувы умудрились поставить сети на заповедном высокогорном озере Джулуколь в Алтайском заповеднике. Браконьеры поймали несколько хариусов и османов.

Охрана в Алтайском заповеднике.
Охрана в Алтайском заповеднике.
altzapovednik.ru

С 30 мая по 2 июля оперативная группа заповедника дежурила на озере и задержала несколько групп нарушителей. Постоянные патрулирования позволили выявить все нарушения раньше, чем был нанесен ущерб биоресурсам.

Но троим тувинцам удалось на автомобиле заехать на заповедную территорию и установить сеть. Инспекторы задержали нарушителей, когда те поймали всего по шесть хариусов и османов.

В поставленную во время нереста сеть за сутки может попасться до сотни рыб, добавляют специалисты.

В Алтайском заповеднике охраняют хариуса.
В Алтайском заповеднике охраняют хариуса.
altzapovednik.ru

Дежурство на озере продолжается.

Ранее в Алтайском крае задержали рыбака-браконьера, который сетью добывал плотву.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость