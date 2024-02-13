На Алтае задержали студента по подозрению в отправке медикаментов для ИГИЛ*

Жителя Барнаула 2004 года рождения задержали по подозрению в отправке медикаментов в адрес международной террористической организации ИГИЛ, запрещенной на территории РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что деятельность организации запрещена на территории РФ.

Известно, что 20-летний студент через интернет нашел контакт представителей ИГИЛ*. Парень был готов поехать в Сирию и вступить в терорганизацию и оказывать поддержку террористам.

В конце прошлого года студент приобрел специальные медикаменты и отправил посылку за рубеж по указанному "кураторами" адресу.

Посылку изъяли сотрудники ФСБ. Возбужденно уголовное дело. Парня заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

* Запрещенная в России террористическая организация

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