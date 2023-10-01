1 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

У здания МВД Турции взорвал себя террорист. Включили "глушилки"

Взрыв и выстрелы раздались перед зданием МВД Турции в центре Анкары.

Турция.
Турция.
Изображение от frimufilms на Freepik.

В том же районе находится здание парламента.

Двое террористов пытались взорвать заминированный автомобиль, но им помешали полицейские. Один террорист взорвал себя, второго ликвидировали. Два сотрудника МВД ранены, указывает Газета.Ru.

В районе введен режим тишины — подавляются все радио- и мобильные сигналы. Эта мера для того, чтобы террористы не могли привести спрятанное взрывное устройство дистанционно.

Место ЧП оцепили силовики.

Ранее террорист и гениальный математик умер в тюремной камере.

Преступника не могли вычислить и поймать почти 20 лет. В период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб. Три человека погибли, более 20 ранены. Американцы боялись получать утреннюю почту.

Главными целями Качинского были университеты и авиалинии.

В 1998 году Качинский признал себя виновным в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. В июне еррорист Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер умер в тюремном медцентре в Батнере (США).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость