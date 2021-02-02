На Алтае жена пырнула ножом мужа по ничтожному поводу, он истек кровью

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Была ночь. Супруги (жена 32 лет и муж 46 лет) находились дома и поссорились — как сообщили в следственном комитете, по незначительному поводу. Но, видимо, это не тот случай, про который говорят: милые бранятся — только тешатся.
В ходе словесного конфликта женщина, взяв нож, нанесла им один удар мужчине во внутреннюю поверхность бедра, причинив повреждение бедренной вены, что вызвало обильную кровопотерю, — сообщили следователи.
На следующий день муж умер — причем на месте происшествия (а не в больнице).
Женщину обвинили в преступлении по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
На следствии она призналась, что пырнула мужа ножом. Но не соглашалась с тем, что имела намерения нанести его здоровью тяжкий вред.
Суд признал ее виновной. Она отправится в исправительную колонию общего режима. Срок наказания — 2,5 года.
Историю этого преступления, произошедшего в Поспелихинском районе, рассказала Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.