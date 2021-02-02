На Алтае жена пырнула ножом мужа по ничтожному поводу, он истек кровью

В ходе небольшой ссоры сельская жительница Алтайского края пырнула ножом мужа, отчего тот скончался от потери крови на месте происшествия. Женщину судили. Она утверждала, что не хотела причинить ему тяжкий вред. Очевидно, она была убедительной: суд дал ей небольшой срок.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Была ночь. Супруги (жена 32 лет и муж 46 лет) находились дома и поссорились — как сообщили в следственном комитете, по незначительному поводу. Но, видимо, это не тот случай, про который говорят: милые бранятся — только тешатся.

В ходе словесного конфликта женщина, взяв нож, нанесла им один удар мужчине во внутреннюю поверхность бедра, причинив повреждение бедренной вены, что вызвало обильную кровопотерю, — сообщили следователи.

На следующий день муж умер — причем на месте происшествия (а не в больнице).

Кухонный нож. Источник: www.tojiro.ru

Женщину обвинили в преступлении по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

На следствии она призналась, что пырнула мужа ножом. Но не соглашалась с тем, что имела намерения нанести его здоровью тяжкий вред.

Суд признал ее виновной. Она отправится в исправительную колонию общего режима. Срок наказания — 2,5 года.

Историю этого преступления, произошедшего в Поспелихинском районе, рассказала Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.