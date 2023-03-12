12 марта
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Происшествия

На Алтае женщина без прав устроила смертельное ДТП, в котором погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло на трассе Иня — Инегень (Республика Алтай) 10 марта. Погиб пассажир. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Авария произошла около 16:30 на 21-м км дороги Иня — Инегень в Онгудайском районе.

48-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ 2110 и ехала со стороны Инегеня в направлении Ини. Согласно информации МВД, водитель ранее была лишена прав. Она ехала с небезопасной скоростью и не справилась с управлением.

Автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет. Пассажир ВАЗ — 77-летний мужчина, житель Улаганского района — скончался на месте происшествия.

Второй пассажир — 55-летний житель Онгудайского района — выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Онгудайскую районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее более 20 автомобилей попали в жуткое массовое ДТП в Саратовской области. Пострадало 15 человек.

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