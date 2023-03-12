На Алтае женщина без прав устроила смертельное ДТП, в котором погиб пассажир

Авария произошла около 16:30 на 21-м км дороги Иня — Инегень в Онгудайском районе.
48-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ 2110 и ехала со стороны Инегеня в направлении Ини. Согласно информации МВД, водитель ранее была лишена прав. Она ехала с небезопасной скоростью и не справилась с управлением.
Автомобиль врезался в столб и опрокинулся в кювет. Пассажир ВАЗ — 77-летний мужчина, житель Улаганского района — скончался на месте происшествия.
Второй пассажир — 55-летний житель Онгудайского района — выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Онгудайскую районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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