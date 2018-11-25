На Алтае женщина чуть не зарезала сожителя за то, что он ее оскорблял

Как сообщили ГУ МВД по Алтайскому краю, сожители коротали вечер за бутылкой спиртного. Между ними возник конфликт, переросший в рукоприкладство и оскорбления со стороны мужчины. В ходе выяснения отношений женщина схватила кухонный нож и нанесла обидчику не менее четырех ударов в область грудной клетки и спины. При этом бийчанка даже не помогла мужчине: его, истекающего кровью, нашли в подъезде соседи и вызвали «скорую помощь».
Обвиняемая не стала отрицать своей вины и добровольно выдала полицейским оружие. Во время допроса женщина заявила, что не собиралась убивать сожителя, лишь хотела причинить ему боль, чтобы прекратить оскорбления в свой адрес.
Бийчанка раскаялась в содеянном. Пострадавший пошел на поправку. Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время женщина окажется на скамье подсудимых.