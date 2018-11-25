На Алтае женщина чуть не зарезала сожителя за то, что он ее оскорблял

Жительница Бийска чуть не зарезала своего сожителя. Ее будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили ГУ МВД по Алтайскому краю, сожители коротали вечер за бутылкой спиртного. Между ними возник конфликт, переросший в рукоприкладство и оскорбления со стороны мужчины. В ходе выяснения отношений женщина схватила кухонный нож и нанесла обидчику не менее четырех ударов в область грудной клетки и спины. При этом бийчанка даже не помогла мужчине: его, истекающего кровью, нашли в подъезде соседи и вызвали «скорую помощь».

Обвиняемая не стала отрицать своей вины и добровольно выдала полицейским оружие. Во время допроса женщина заявила, что не собиралась убивать сожителя, лишь хотела причинить ему боль, чтобы прекратить оскорбления в свой адрес.

Бийчанка раскаялась в содеянном. Пострадавший пошел на поправку. Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время женщина окажется на скамье подсудимых.