В алтайском селе бомж-рецидивист зарезал мать и дочь

15 сентября в одном из домов села Алтайское обнаружили тела 80-летней хозяйки жилья и ее 57-летней дочери. Обеих жестоко зарезали за незначительную сумму денег, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По «горячим следам» сотрудникам полиции и следователям из Белокурихи удалось задержать подозреваемого в корыстном убийстве. Им оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства. В июле 2018 года он освободился из мест лишения свободы после отбывания срока за аналогичное преступление.

По данным следствия, мужчина проник в дом незнакомых ему женщин ночью. Там он зарезал обеих, и похитил их вещи и деньги на сумму 1,8 тыс. рублей.

В ближайшее время мужчину отправят в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.