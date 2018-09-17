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В алтайском селе бомж-рецидивист зарезал мать и дочь

15 сентября в одном из домов села Алтайское обнаружили тела 80-летней хозяйки жилья и ее 57-летней дочери. Обеих жестоко зарезали за незначительную сумму денег, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож.
Нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По «горячим следам» сотрудникам полиции и следователям из Белокурихи удалось задержать подозреваемого в корыстном убийстве. Им оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства. В июле 2018 года он освободился из мест лишения свободы после отбывания срока за аналогичное преступление.

По данным следствия, мужчина проник в дом незнакомых ему женщин ночью. Там он зарезал обеих, и похитил их вещи и деньги на сумму 1,8 тыс. рублей.

В ближайшее время мужчину отправят в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

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