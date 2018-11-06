В Алтайском крае мужчина зарезал родного брата кухонным ножом

По данным следствия, в августе 2018 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим братом по малозначительному поводу. После этого он взял со стола кухонный нож и его клинком нанес потерпевшему удар в грудную клетку. От раны мужчина скончался на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемый отрицал наличие у него прямого умысла, но несмотря на это уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчину будут судить по статье 105 УК РФ (убийство).