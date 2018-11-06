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6 ноября
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Происшествия
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В Алтайском крае мужчина зарезал родного брата кухонным ножом

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении в отношении 54-летнего жителя Горняка. Мужчину обвиняют в убийстве родного брата, пишет СУ СКР.

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным следствия, в августе 2018 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим братом по малозначительному поводу. После этого он взял со стола кухонный нож и его клинком нанес потерпевшему удар в грудную клетку. От раны мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый отрицал наличие у него прямого умысла, но несмотря на это уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчину будут судить по статье 105 УК РФ (убийство).

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