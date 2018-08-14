Житель Алтайского края за одну ночь зарезал двух знакомых

Жителя Егорьевского района обвиняют в двух убийствах, совершенных за одну ночь, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, в конце февраля 2018 года в доме одного из сел Егорьевского района выпивали трое мужчин. Когда хозяин лег спать, гости поссорились. Во время конфликта злоумышленник 15 раз ударил приятеля ножом. Потерпевший скончался от полученных травм.

Мужчина ушел из чужого дома, но вскоре вернулся обратно. Там он ударил ножом в грудь хозяина жилища, который также скончался на месте происшествия.

Кроме того, во время обысков следователи установили причастность злоумышленника к хранению взрывчатого вещества.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.