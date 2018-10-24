В Бийске предъявили обвинение неадекватному парню, который убил двух человек

СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение 20-летнему местному жителю, который убил 18-летнюю девушку и 44-летнего мужчину. Следователи выяснили, что мужчина стал случайной жертвой злоумышленника, а вот с девушкой парень был знаком.

По версии следствия, ночью 22 октября 2018 года на одной из улиц Бийска между пьяным обвиняемым и 44-летним прохожим произошел конфликт. Молодой человек бросился на мужчину с ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ран.

После этого обвиняемый вернулся к себе домой. Там он встретился со своей 18-летней знакомой, которая вышла выгуливать собаку. У парня внезапно возникла неприязнь к девушке, и он жестоко зарезал ее. Следы преступления он решил скрыть — отнес тело на открытый участок местности, а также избавился от орудия преступления.

Ранее «Бийский рабочий» сообщал, что молодой человек не был знаком со своими жертвами. Ему просто якобы не понравилось, как шел мужчина и как смотрела на него девушка. Также издание утверждало, что погибшая девушка оказалась раздета и изувечена.

Злоумышленника задержали по «горячим следам», в ходе допроса он во всем признался. На время следствия его намерены содержать под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.