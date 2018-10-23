Россияне высказались о массовом убийстве в Керчи

О трагедии в Керчи, где студент расстрелял учащихся колледжа и устроил взрыв, известно 96% россиян. Однако опрошенные специалистами ВЦИОМ не дают однозначного ответа, кто организовал это массовое убийство.

64% опрошенных россиян считают, что действовал стрелок-одиночка, а каждый пятый россиянин (21%) склоняется к версии, что у него были сообщники, то есть события в Керчи — это результат действий неизвестной группировки, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут «Известия».

Чтобы предотвратить подобные трагедии впредь, респонденты предлагают усилить охрану образовательных учреждений.

Кроме того, необходимо проводить с учащимися воспитательную работу. Некоторые граждане высказываются за ужесточение законодательства касательно оружия и считают, что нужно запретить компьютерные игры, пишет znak.com.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех регионов страны.

17 октября учащийся 4-го курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек (в том числе Росляков), 73 — ранены.

Главной версией происшествия в Керчи пока является «Колумбайн» — аналог массовой бойни в школе американского штата Колорадо в апреле 1999 года. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее озвучивал версию, что у Рослякова могли быть сообщники.