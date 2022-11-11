11 ноября
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Происшествия

На Алтае женщина перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Майминском районе (Республика Алтай) 32-летняя жительница перевела мошенникам 380 тыс. рублей, сообщают в МВД по региону.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудников банка. Женщине заявили, что ее деньгами пытаются завладеть неизвестные.

«В личном кабинете ей удалось оформить на свое имя два кредита на сумму 110 и 270 тыс. рублей. Далее по инструкции мошенников вся сумма была обналичена в одном из банкоматов, и переведена злоумышленникам более 20 транзакциями», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее стало известно, что более миллиона рублей перевела мошенникам алтайская пенсионерка.

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