На Алтае женщина перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудников банка. Женщине заявили, что ее деньгами пытаются завладеть неизвестные.

«В личном кабинете ей удалось оформить на свое имя два кредита на сумму 110 и 270 тыс. рублей. Далее по инструкции мошенников вся сумма была обналичена в одном из банкоматов, и переведена злоумышленникам более 20 транзакциями», — говорится в сообщении.