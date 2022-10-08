8 октября
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Происшествия

Более миллиона рублей перевела мошенникам алтайская пенсионерка

За три дня неизвестные похитили у жительницы поселка Сибирский в Алтайском крае более миллиона рублей.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Выяснилось, что пенсионерке позвонил мужчина и попросил помочь поймать мошенников. Он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет» 612 тыс рублей, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Потом она еще оформила кредит и взяла в банке 400 тыс. рублей и перевела и эту сумму на тот же счет. Так сильно хотела помочь вычислить мошенников.

Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Между тем более 25% барнаульцев получают звонки от мошенников несколько раз в неделю.

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