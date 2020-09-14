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Происшествия

Жительница Алтайского края напала на участкового и пойдет под суд

Закономерно закончилась ночная попойка жительницы ЗАТО Сибирский. Она громко шумела, а когда на место прибыл участковый, нецензурного его обругала, а затем и набросилась с кулаками. В результате дама стала фигуранткой уголовного дела.

Конфликт. Драка.
Конфликт. Драка.
Pixabay.com

Инцидент произошел ночью в мае 2020 года. Местному участковому поступило сообщение — некая дама 34 лет от роду нарушает закон о тишине. Были ли она одна или нет, из сообщения следственного комитета, описавшего инцидент, неясно.

Участковый прибыл на место и усмотрел в ее действия признаки административного правонарушения. Сотрудник полиции решил доставить даму в дежурную часть. Но та воспротивилась.

И будучи нетрезвой, грубо и нецензурно выразилась в адрес участкового. А затем набросилась на него с кулаками — нанесла не менее пяти ударов в область шеи.

Ничем хорошим для нее этим действия не закончились.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Новоалтайский межрайонный следственный отдел краевого следкома возбудил уголовное дело. Буйную жительницу ЗАТО Сибирский обвинили в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

И вот теперь уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд, сообщила помощник руководителя следственного управления алтайского СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

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